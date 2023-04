Unimore, Marco Manfredini premiato come miglior ricercatore Under 40 in Dermatologia

Un giovane ricercatore in Dermatologia del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa (CHIMOMO) di Unimore, Marco Manfredini, ha ricevuto il prestigioso premio “Paolo Carli”, istituito dalla Associazione Italiana di diagnostica non invasiva in Dermatologia (AIDNID) per premiare il miglior profilo scientifico tra i giovani ricercatori in dermatologia Under 40 in Italia.

Manfredini, ricercatore in Dermatologia presso la Clinica dermatologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia diretta dalla prof.ssa Manuela Simoni, si occupa da anni di patologie dermatologiche dall’alto impatto sociale quali l’idrosiadenite suppurativa, la psoriasi e l’acne, andando ad approfondire numerosi aspetti fisiopatologici di base anche tramite innovative tecniche di diagnostica precoce e non invasiva.

“E’ un orgoglio per il nostro dipartimento che il Dott. Manfredini abbia ricevuto un così prestigioso riconoscimento, atto a premiare giovani i ricercatori talentuosi così importanti per la crescita della scienza all’interno dell’Università” – ha commentato il prof. Ugo Consolo, direttore del dipartimento CHIMOMO.

