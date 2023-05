A Ravarino, Nonantola e a Modena giovedì scuole aperte

A differenza di quanto deciso per le scuole dell’Unione Comuni Area Nord (San Felice, Mirandola, Cavezzo, Camposanto, Concordia, San Possidonio, San Prospero, Medolla e Finale Emilia), da Bastiglia e Bomporto e – limitatamente alle scuole superiori – a Carpi, a Ravarino, Nonantola e a Modena giovedì scuole aperte.

Non essendo al momento state rilevate particolari criticità, le scuole di Ravarino e dei comuni in destra Panaro (Nonantola, ma anche Castelfranco Emilia e San Cesario) rimarranno aperte, domani 18 maggio, così come le scuole di Modena.

QUI RAVARINO

Aggiornamento Allerta Meteo ore 19.30 Terminata la riunione del CCS delle 18.00 con Prefettura, Protezione Civile e tutti i Sindaci della Provincia di Modena. I modelli meteo confermano che i fenomeni si stanno esaurendo. La situazione si presenta ancora complessa: il fiume Secchia sta avvicinandosi a soglia 3 e per questo motivo i Comuni di Bomporto e Bastiglia stanno informando i cittadini sui comportamenti da tenere con questi scenari. Si conferma quindi , per domani 18 maggio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bomporto e Bastiglia. Di conseguenza, anche gli studenti che frequentano, a Bomporto, la scuola media dell’IC2 di Ravarino vedranno sospese le lezioni. Questa mattina sono state avviate da AIPO le procedure per l’utilizzo delle casse di espansione di San Cesario sul Panaro, in modo da consentire un flusso regolare nel tratto arginato del Panaro a valle della cassa. In virtù di questa manovra, il fiume Panaro sta vedendo il passaggio del colmo di piena a Navicello e , successivamente, lo si avrà a Bomporto intorno alle ore 22, con un andamento più costante e molto lento, con tendenza alla soglia 3. Non essendo al momento state rilevate particolari criticità, le scuole di Ravarino e dei comuni in destra Panaro ( Nonantola, Castelfranco Emilia e San Cesario) rimarranno aperte, domani 18 maggio, così come le scuole di Modena. Continua il monitoraggio costante degli argini a cura del personale tecnico comunale e del Volontari di Protezione Civile. Per informazioni, segnalazioni e urgenze è aperto il Centro Operativo Comunale che potete contattare allo 059 800818

