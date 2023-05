Allerta meteo, code e rallentamenti sulla Canaletto. Fiumi sotto controllo, attesa una piena lunga e lenta

Mercoledì 17 maggio, pubblicato alle ore 9 – La seconda giornata di allerta meteo rossa si è aperta per la Bassa con le lunghe code dei pendolari e i rallentamenti all’entrata di Modena. La situazione più problematica stamattina era a Sorbara in direzione Modena, per via del traffico intasato al semaforo verso Sozzigalli. Da ieri sera sono chiusi sia ponte Alto che ponte dell’Uccellino, quindi per superare il Secchia si deve passare dagli altri ponti rimasti aperti.

Nella notte non sono emerse particolari criticità: dove necessario sono in funzione le pompe idrauliche, e Aipo ha installato teloni in alcuni tratti arginali.

I nostri fiumi sono sotto controllo, continuamente monitorati tanto che appena si è aperto un fontanazzo a Sorbara, martedì mattina, Aipo è subito intervenuta. La Protezione Civile di Finale Emilia sta intervenendo invece su contenuti allagamenti localizzati nel territorio finalese.

Il livello dei fiumi è in crescita e l’arrivo della piena è previsto nelle prossime ore sia per il Secchia che per il Panaro. Sarà una piena lunga e lenta, che metterà sotto pressione i nostri argini. Anche i tantissimi canali che intrecciano la nostra zona agricola sono sorvegliati speciali. Si prevede di chiudere altri ponti al passaggio della piena, a partire da quelli più bassi come ponte Motta e ponte San Martino. Sul Secchia Ponte Bacchello e Ponte Pioppa essendo i ponti più alti, dovrebbero invece rimanere sempre aperti.

Per quanto riguarda il Panaro c’è stata la chiusura del Ponte di Navicello vecchio. Il ponte di Bomporto è aperto.

Scuole chiuse a Bastiglia e Sorbara. Per ridurre il più possibile il traffico, si valuterà la chiusura per domani anche in altri Comuni.

L’invito è di limitare al massimo gli spostamenti, sia per non mettere eventualmente in pericolo se stessi, sia per non ostacolare il passaggio di eventuali soccorsi.

Stamattina alle 7 si è tenuta la riunione del CSS con Prefettura, Protezione civile e tutti i sindaci della Provincia di Modena.

La situazione è sostanzialmente la stessa r appresentata ieri sera : i modelli meteo confermano che pioverà ancora per tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio dovrebbe attenuarsi.

Aggiornamento situazione ponti in provincia di Modena ore 9: Ponte Alto (Modena) chiuso Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera sul Secchia chiuso Ponte Bacchello (Sozzigalli) aperto Ponte Motta (Cavezzo) aperto Ponte Pioppa (San Possidonio) aperto Ponte di Concordia S/S aperto Ponte di Bondanello-Quistello (MN) aperto Ponte di Strada Curtatona a Fossalta, Modena (Torrente Tiepido, affluente del Panaro) chiuso Ponte di San Martino Secchia (tra San prospero e Carpi) aperto Ponte di Navicello vecchio tra Nonantola e Modena chiuso

QUI SAN PROSPERO

Aggiornamento: visto il livello attuale penso che il ponte di San Martino rimarrà aperto per l’intera mattinata, ma ci dovremo confrontare con il Comune di Carpi e in base all’andamento della situazione decideremo le azioni da intraprendere.

Il Sindaco

Sauro Borghi

QUI FINALE EMILIA

La Protezione Civile scrive: A breve usciremo per allagamenti localizzati sul territorio comunale e poi inizieremo il monitoraggio arginale del fiume Panaro di nostra competenza fino a Camposanto. Vi terremo aggiornati!

QUI NONANTOLA

Parla la sindaca: Il 1° colmo di piena è transitato a Navicello nella notte e si aspetta il 2° per le ore 18.00 di oggi pomeriggio: i due colmi di piena sono un prolungamento l’uno dell’altro per questo si preannuncia un evento idraulico dai tempi piuttosto lunghi che ci vedrà allertati per tutta la giornata odierna e probabilmente anche domani.

Il livello del Panaro continua a crescere seppur più lentamente, ma i livelli massimi si preannunciano leggermente inferiori a quanto ipotizzato ieri. Al momento siamo in soglia 2 e il livello si attesta in 10 metri e 30 cm.

Le squadre dei volontari di Protezione Civile stanno monitorando i tratti arginali di nostra competenza e non vengono segnalate situazioni di particolare rilievo e non ci sono criticità.

Si conferma che le scuole sono aperte.

Il ponte di Navicello vecchio è chiuso e resterà tale presumibilmente fino a domani.

Per segnalazioni e urgenze è aperto il Centro Operativo Comunale che potete contattare allo 059 896515

QUI SAN FELICE SUL PANARO

Dal sito del Comune:

Emergenza meteo Situazione alle 8.30 di mercoledì 17 maggio Al momento la situazione non è mutata. In mattina sono attese le piene di Secchia e Panaro che saranno lunghe e lente. Il ponte di Camposanto è regolarmente aperto. La situazione viene tenuta costantemente monitorata. QUI SAN POSSIDONIO

Dal sito del Comune: L’allerta Rossa per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile continua per la giornata di mercoledì 17 maggio, durante la quale permangono precipitazioni diffuse in progressiva attenuazione dal pomeriggio. Si prevede il perdurare di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. A San Possidonio nelle ultime ore hanno iniziato ad innalzarsi i livelli idrometrici Secchia, che al momento si attestano 7,8 metri. In mattinata è stato aperto il Centro Operativo Comunale e i volontari di protezione Civile stanno monitorando il tratto arginale. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti evitando quelli strettamente necessari. QUI MODENA

Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile.

Per la protezione civile, inoltre, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.Nella notte non sono emerse particolari criticità: alla Fossalta sono in funzione le pompe idrauliche, nella zona di Ponte Alto, Aipo ha installato teloni in alcuni tratti arginali.

Rimangono chiusi Ponte Alto sul Secchia e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, così come il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido.

La Provincia ha chiuso al traffico il ponte di Navicello vecchio sul Panaro.

Le scuole di Modena sono aperte.

Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti evitando quelli non strettamente necessari.

Con la chiusura dei ponti e la pioggia intensa, infatto, si prevedono disagi sulla viabilità cittadina e provinciale.

Con la chiusura dei ponti e la pioggia intensa, infatto, si prevedono disagi sulla viabilità cittadina e provinciale.

Sono attivi il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura, e il Coc, il Centro operativo comunale che coordina gli interventi sul territorio da assumere nel corso della giornata in base all'evoluzione del fenomeno. Parla il sindaco: Durante la notte il livello dei fiumi e dei corsi d'acqua del Modenese ha superato ampiamente soglia 2 ed è ancora in crescita a causa delle piogge persistenti, anche in montagna. Nel frattempo, vista la situazione che si è creata in Romagna, il Comune di Modena ha messo a disposizione del Comune di Cervia la struttura di Pinarella per ospitare persone sfollate dalle proprie abitazioni.

