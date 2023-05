Piene di Secchia e Panaro, ponti e scuole: il punto della situazione nella Bassa modenese

Emergenza maltempo e piene dei fiumi: il punto della situazione nella Bassa modenese nella serata di oggi, mercoledì 17 maggio. Le forti piogge di ieri e oggi hanno fatto salire il livello dei fiumi Secchia e Panaro: in particolare, il fiume Secchia ha raggiunto la soglia 3 (oltre 10,1 metri) a ponte Alto, facendo sì che si entrasse nella fase di allarme, nella quale è consigliato limitare al minimo gli spostamenti e portarsi ai piani alti delle abitazioni per chi risiede nei pressi dell’argine del fiume, in particolare a Soliera e a Carpi. Il passaggio delle piene viene, comunque, atteso come lungo e lento, a causa delle abbondanti precipitazioni e dovrebbe, dunque, durare diverse ore.

Proprio per la situazione legata alle piene dei due fiumi che attraversano il territorio modenese, è stata estesa anche alla giornata di domani, giovedì 18 maggio, l’allerta meteo rossa riguardante anche il territorio della Bassa modenese. Sempre per la giornata di domani, nei comuni modenesi dell’area nord (Finale Emilia, San Felice, Concordia, Medolla, Cavezzo, San Possidonio, San Prospero e Camposanto) è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come di biblioteche e impianti sportivi (qui tutte le informazioni, la scuola primaria di Massa Finalese rimarrà chiusa anche venerdì 19 maggio a causa di infiltrazioni). Chiuse anche le scuole di Bastiglia e Rovereto, frazione di Novi di Modena.

Per quanto riguarda la situazione dei ponti, sono attualmente chiusi i ponti Alto (a Modena), dell’Uccellino (tra Modena e Soliera), Motta (a Cavezzo) e di San Martino (a San Prospero) sul fiume Secchia, oltre ai ponti Navicello vecchio (a Nonantola), bailey (a Solara), di via Passo Ca’ Bianca (a Finale Emilia) sul fiume Panaro. Rimarranno chiusi fino al termine dell’emergenza legata alla piena dei fiumi. Intanto, i tecnici di Aipo sono costantemente al lavoro per monitorare la situazione legata ai fiumi Secchia e Panaro: in particolare, per quanto riguarda il fiume Secchia, è stata ulteriormente rafforzata la chiusura del fontanazzo che si era aperto martedì 16 maggio nel territorio di Sorbara. Sotto controllo, invece, la situazione legata ai canali che fanno parte della rete del Consorzio della Bonifica Burana.

