Calcio a 5, andata playoff Serie A2 Elite: il Modena Cavezzo supera 3-1 la Cormar Reggio Calabria

CAVEZZO – Importante successo casalingo per il Modena Cavezzo Futsal nell’andata della gara valida per i playoff per la Serie A2 Elite. La formazione gialloblù ha, infatti, superato con il punteggio di 3-1, al palazzetto dello sport di Cavezzo, la Cormar Reggio Calabria, guadagnando un importante vantaggio in vista della gara di ritorno contro la formazione calabrese, in programma, in trasferta, sabato 20 maggio. In gol per la formazione modenese Aieta (doppietta) e Brasesco.

