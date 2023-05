Calcio, dilettanti: mister Gian Marco Pignatti saluta il Rivara e torna alla Sanmartinese

MIRANDOLA, SAN FELICE SUL PANARO – Cambio di panchina, sempre nell’ambito del calcio dilettantistico della Bassa modenese, per mister Gian Marco Pignatti, che, dopo cinque stagioni alla guida del Rivara, culminate con la conquista della promozione in Prima Categoria nel 2020, si trasferisce sulla panchina della Sanmartinese, che nelle scorse settimane aveva annunciato la separazione dal proprio tecnico Marco Bellini. Per Pignatti si tratta di un ritorno alla Sanmartinese: infatti, dopo aver allenato nelle giovanili della società, conquistò con la prima squadra il titolo in Terza Categoria nella stagione 2017/18 con conseguente promozione in Seconda. Oltre al cambio in panchina, per la Sanmartinese arriva anche un nuovo direttore sportivo: Fabio Fontana, ex Mirandolese, ha, infatti, sostituito nel ruolo Matteo Campagnoli.

