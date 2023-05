Discarica Finale Emilia, l’Amministrazione incontra Osservatorio civico e Assemblea popolare

FINALE EMILIA – Mercoledì 10 maggio, alle ore 18.30, nella sala consiliare di viale della Rinascita, l’Amministrazione comunale di Finale Emilia incontrerà Osservatorio Civico e Assemblea Popolare, dopo le Conferenze dei Servizi sulla discarica del 9 marzo e del 2 maggio scorso e le recenti commissioni consiliari, per illustrare gli esiti di quegli incontri e riportare dettagliatamente le posizioni di tutti gli enti coinvolti. In particolare, si legge nella nota stampa diffusa dall’Amministrazione comunale finalese, nel corso dell’incontro del 10 maggio verranno esaminate le questioni più strettamente tecniche emerse durante le Conferenze. Per questo motivo alla riunione parteciperanno anche i consulenti esperti che da qualche settimana supportano l’Amministrazione comunale.

Intanto oggi, giovedì 4 maggio, è prevista in Tribunale un’udienza relativa al procedimento penale sulla discarica, durante la quale si discuterà della ricongiunzione, nell’ambito dello stesso processo, della posizione di un imputato, precedentemente stralciata per un difetto di comunicazione. Nel corso della seduta odierna, a scanso di possibili equivoci procedurali, l’Amministrazione comunale, attraverso il proprio legale, si ricostituirà nuovamente come parte civile nell’ambito del procedimento in corso. La successiva udienza è già stata fissata per il 28 giugno.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: