“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

La giudicessa. Storia di Eleonora di Arborea, di Rita Coruzzi edito da Piemme

Un romanzo storico che narra le vicissitudini di una principessa medievale che conosce i limiti del suo agire e del suo potere, ma è anche animata da un sentimento molto moderno di realizzazione personale. La vicenda si svolge in Sardegna, presso l’odierna Oristano, nel secolo quattordicesimo.

Cercando te di Maurizio Riboldi, edito da Readingwithlove

É il diario di un padre che la vita mette di fronte alla decisione di separarsi e quindi di interrompere la quotidianità del rapporto con la figlia. Chi si trovasse in questa situazione, potrebbe trarne qualche spunto e soprattutto capire che, mettendocela tutta, si può ricostruire un rapporto: la frattura non è insanabile.

Nelle terre dei lupi. Storie italiane di un ritorno, di Mia Canestrini edito da Piemme

Dall’Irpinia, passando per la Toscana, l’appennino emiliano, la Valtellina e il litorale romano, l’autrice compie un viaggio alla ricerca delle tracce di questo straordinario mammifero. Seguendo e tracciando i suoi spostamenti, le sue “nuove” abitudini e traiettorie, l’autrice costruisce e annota la nuova geografia del lupo sul territorio italiano.

Siamo il mondo in cui viviamo Condividi di Valentina La Cara e Edoardo Manza, edito da De Agostini

Gli autori hanno lasciato il posto fisso per viaggiare in camper, all’insegna del minimalismo, e sensibilizzare le persone alla salvaguardia del Pianeta. Per vivere meglio e provare a rendere il mondo un posto migliore, ci danno spunti per ragionare sugli effetti che le nostre azioni quotidiane hanno sull’ambiente.

La cameriera di Nita Prose, edito da La nave di Teseo

Molly è stata cresciuta dalla nonna, che aveva sempre una spiegazione ed un consiglio per tutto ma che adesso non c’è più. Quindi è sola e nella sua totale ingenuità ad affrontare una situazione complessa. Viene accusata di un fatto accaduto all'Hotel per cui lavora ed è totalmente impreparata ad affrontare sia gli interrogatori di polizia sia tutti i fatti che sono indizi a suo sfavore.

Speciale bimbi dai 5 anni

Proviamo a volare? Una storia quasi vera di Ambra Malavolta, edito da Youcanprint

Questo racconto è ispirato a fatti realmente accaduti e narra di tre anatre selvatiche, Amerigo, Gianna e Olga, nate e cresciute per caso al di fuori del proprio habitat. Le tre si sentono a proprio agio nella fattoria che le accoglie, finché non riuscendo più ad ignorare il richiamo della loro vera natura sono spinte a lasciarla per seguire il proprio istinto.

