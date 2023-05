Frontale sulla Panaria Bassa, feriti i conducenti di un’auto e di un furgoncino

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio, sulla Panaria Bassa. Un’auto e un furgoncino, infatti, si sono scontrati frontalmente intorno alle 15.30 nel tratto compreso tra il bivio per Albareto e Villavara: entrambi i mezzi, in seguito all’impatto, sono finiti nel fosso a lato della carreggiata. Feriti tutti e due i conducenti, anche se nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, per trasportare i due feriti all’ospedale di Baggiovara, e la Polizia Locale di Modena. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora nel pomeriggio.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: