Gravi carenze igienico-sanitarie, sospesa l’attività di un kebab nel modenese

I Carabinieri del Nas di Parma, nell’ambito di specifici servizi svolti presso esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, hanno eseguito un controllo in un Kebab della provincia di Modena, procedendo al sequestro amministrativo di 15 kg di prodotti alimentari (prodotti da

forno), destinati alle preparazioni per la successiva somministrazione, in quanto rinvenuti privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità. Il valore commerciale complessivo della merce sottoposta al vincolo del sequestro è pari a circa 100 euro. Inoltre, sono state rilevate gravi carenze

igienico-sanitarie all’interno della cucina e in tutti i locali, dovute a:

• Presenza di sporco diffuso sui pavimenti e soffitto, nonché di infestanti di tipo blattoidei e relativi escrementi;

• Cappa di aspirazione interessata da unto percolante sulle superfici e attrezzature di lavoro;

• Controsoffitto in cartongesso divelto in più parti;

• Formazioni di ragnatele con aracnidi vivi in corrispondenza di alcune finestre, prive di sistemi di protezione contro gli agenti infestanti (zanzariere).

Tra le altre non conformità riscontrate, si menzionano: mancata attuazione delle procedure riguardanti il controllo degli agenti infestanti e l’omessa indicazione, nel libro degli ingredienti, delle sostanze che possono causare allergie o intolleranze alimentari. Tali ultime non conformità hanno comportato a carico del titolare la notifica della diffida e una multa complessiva di 2.500 euro. Inoltre, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della locale Azienda USL, intervenuto su richiesta di questo NAS, nell’interesse superiore di salute pubblica, ha emesso provvedimento di sospensione immediata dell’attività sino alla rimozione delle carenze riscontrate e al cessato pericolo igienico-sanitario.

