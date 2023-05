Hockey, la Pico Mirandola alle finali nazionali di Serie B: appuntamento al Pala Simoncelli il 27 e il 28 maggio

MIRANDOLA – Una grande stagione per la Pico Hockey Serie B della Polisportiva G. Pico APS ASD Mirandola, che, dopo essere stata già protagonista nelle semifinali “Torneo Coppa Italia”, si è aggiudicata la partecipazione alle Finali Nazionali di Campionato di Serie B 2022/2023. I giocatori gialloblu si sono imposti nel girone emiliano, ottenendo 11 vittorie su 12 partite, mettendo a segno 82 reti ed incassandone 34, distanziando di 6 punti la seconda squadra che aveva battuto la Pico 4 – 2 nella prima partita del girone di andata.

Da quel momento in poi, ogni incontro è stato un test di resistenza, abilità e tattica che ha permesso alla squadra sia di affrontare avversari agguerriti (come Correggio, Pesaro, Scandiano e Cremona) che di crescere e raggiungere un obiettivo che non solo testimonia la sua eccellenza nel panorama sportivo locale, ma la proietta verso una sfida ancora più stimolante: quella di competere con le migliori squadre di Serie B provenienti da diverse regioni d’Italia per ottenere la promozione in A2.

Al raggiungimento di questo significativo e prestigioso obiettivo si è arrivati grazie all’impegno di atleti – allenatori – tecnici e dirigenti, sostenuti da tutti coloro (Palmieri, Menny Medical, Pc Pratica, Ruspal, Leonardo srl, Note di Malto, Esse.Bi srl, Elettro 2000, Overtech, Sitta, Opel Gualdi Paolo, Azzurra Bevande, Vanilla, Holoil, Il Quadrato, Macdo, Banca Centro Emilia, Pignatti Colori, Conad Mirandola) che hanno creduto nella squadra e contribuito, con una donazione, alla partecipazione della stessa al Campionato. Le Final Four, che rappresentano il culmine di una stagione intensa ed appassionante, saranno affrontate con una rosa composta esclusivamente da atleti gialloblu tutti mirandolesi.

A questo va aggiunto che la Federazione Rotellistica (FISR) ha aggiudicato alla Città dei Pico lo svolgimento della competizione. Per l’evento, la squadra, capitanata dall’allenatore Juri Ialacci, si sta duramente allenando per riuscire a conquistare il titolo, ma è certa che il calore del pubblico e l’incitamento dei tifosi possa fare la differenza. Appuntamento il 27 e 28 maggio al Pala Simoncelli per tifare, incitare e vivere insieme l’emozione di un evento sportivo straordinario per la comunità mirandolese.

SQUADRA SERIE B HOCKEY PICO

Giocatori: F. Luppi (P), L. Potenza (P), D. Moschetti (C), M. Malagoli, P. Malagoli, A. Mirto, G. A. De Stefano, F. Paltrinieri, D.Barbi, R. Gavioli (P), A. A. De Stefano, F. Canossa, F. Pinotti, E.Bellini. Allenatore: J.Ialacci – Collaboratore Tecnico: M. Pellacani – Dirigenti: C. Colognesi, F. Potenza, F. Canossa, V. Malagoli, L. Paltrinieri, M. Gavioli.

Programma Partite Final Four:

Sabato 27 maggio 2023

A. Vercelli Vs Sandrigo ore 18,00

Picohockey Vs Breganze ore 20,45

Domenica 28 maggio 2023

Sandrigo Vs Picohockey ore 11,00

Breganze Vs A. Vercelli ore 13,00

Breganze Vs Sandrigo ore 18,00

Picohockey Vs A.Vercelli ore 20,45

