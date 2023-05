L’allerta meteo nella Bassa modenese scende a livello arancione venerdì 19 maggio

Prosegue ancora, ma scende d’intensità l’allerta meteo in Emilia-Romagna e, in particolare, sui territori della Bassa modenese, dove passa da rossa ad arancione per la giornata di domani, venerdì 19 maggio. Nel dettaglio, la nuova allerta, valida dalle 00:00 del 19 maggio 2023 fino alle 00:00 del 20 maggio 2023, sarà rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Allerta arancione per piene dei fiumi, invece, nelle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; allerta gialla per piene dei fiumi, infine, nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza e Parma.

Per la giornata di Venerdì 19 Maggio si prevedono deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale. Si prevede la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con occupazione delle golene ed interessamento degli argini, in progressiva decrescita. Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno possibili diffusi dissesti nelle zone montane/collinari centro-orientali della regione dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e all’aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi. Inoltre saranno possibili localizzati fenomeni franosi nelle zone montane/collinari occidentali. La criticità idraulica e idrogeologica rossa sul bolognese e sulla Romagna è dovuta alle gravi criticità già presenti sul territorio.

