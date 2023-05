Medolla, “La notte degli gnomi di Leo” rinviata al 26 maggio

MEDOLLA – Rinviata a venerdì 26 maggio “La notte degli gnomi di Leo”, evento di raccolta fondi in memoria del piccolo Leonardo Lugli, bambino mirandolese morto a soli 7 anni, a causa di una grave malattia. In occasione della “Notte degli gnomi di Leo”, inizialmente prevista il 12 maggio e ora rinviata al 26, tanti piccoli gnomi saranno nascosti in giro per alcune zone di Medolla. Ogni bimbo, con l’aiuto della torcia che si porterà da casa e della mappa che gli verrà consegnata, avrà la possibilità di cercarli e portarsene a casa uno. Lungo il percorso ci saranno alcuni punti di lettura con i volontari di “indovina chi legge”.

