Nel modenese anche i Carabinieri impegnati per fronteggiare l’emergenza maltempo

MODENA – Anche i Carabinieri di Modena sono impegnati in queste ore nella gestione delle criticità dovute all’emergenza maltempo che ha colpito il territorio dell’Emilia-Romagna. In particolare, l’Arma di Modena ha impiegato finora 300 militari dell’Arma Territoriale, ricevendo anche rinforzi dei Reparti Mobili. La situazione è costantemente monitorata da tutte le pattuglie in servizio esterno dei 41 Comandi di Stazione e Tenenza dislocati sul territorio provinciale, in coordinamento anche con i Carabinieri del Gruppo Forestale di Modena.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: