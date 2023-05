Soliera piange la scomparsa di Artemio

“Se ne è andato Artemio. Insieme ad Albano, Dino e Dario è stato uno dei quattro solieresi adottati dal Comune più di 40 anni fa dopo che la Legge Basaglia li aveva liberati dalla vergogna del manicomio. Con Artemio ho personalmente condiviso la passione per la fotografia. Abbiamo avuto il privilegio di scambiarci un affetto davvero profondo e di conoscere tutta l’umanità che trapelava dall’involucro burbero che si era costruito per proteggersi dalle brutture dell’esperienza di “matto” quando la società non era pronta ad accogliere persone come lui. Addio Artemio, la cartolina stavolta te la mandiamo noi a nome di tutti i solieresi”.