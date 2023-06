Aimag, “Insieme per San Felice”: “Non si è compresa la ragione di quanto accaduto”

"Le affermazioni del sindaco Goldoni dopo la recente vicenda di Aimag, in cui viene addirittura paventata l’uscita del comune di San Felice dall’Unione ci lasciano del tutto attoniti in quanto dimostrano appieno che non si è compresa la ragione del perchè tutto questo è accaduto. Oltre a chiederci che cosa abbia fatto il sindaco di San Felice nel concreto per tutelare gli interessi di un’azienda di cui il nostro comune è socio, vogliamo ricordare a Goldoni un paio di aspetti che scientemente dimentica.

In prima battuta ricordiamo che sono state proprio le palesi fratture politiche in seno all’Unione, di cui l’uscita di Mirandola ad opera della Lega ha rappresentato l’inizio di un devastante effetto domino, a minare quella compattezza politica dell’Area Nord che nel passato ha sempre consentito di evitare arroganti prove di forza attraverso le percentuali di quote azionarie detenute da parte dei comuni soci di Aimag.