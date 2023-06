Allerta meteo Protezione Civile estesa a sabato 1° luglio

L'allerta meteo in vigore per la giornata di oggi, venerdì 30 giugno, è stata estesa anche alla giornata di domani, sabato 1° luglio. La nuova allerta è valida dalle 12:00 del 30 giugno 2023 fino alle 00:00 del 02 luglio 2023 Dalle 12 del 30 giugno allerta GIALLA per criticità idraulica nelle province di PC, PR, RE, MO; per criticità idrogeologica nelle province di PC, PR, RE, MO; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Per la giornata di venerdì 30 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti più probabili sul settore centro-occidentale con precipitazioni intense che potranno generare fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua; inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.









GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. Nella prima parte della giornata di sabato 1 luglio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati; in particolare sul settore orientale della regione e sui rilievi appenninici. Nel corso della serata i fenomeni sono previsti in graduale attenuazione. Dalle 00:00 dell'1 luglio allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.