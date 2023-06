Carpi, controlli della Polizia di Stato: identificate oltre 100 persone, verifiche su 19 veicoli

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Intensificati, a Carpi, i controlli anticrimine finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Nella serata di martedì 27 giugno, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Carpi ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore di Modena, con il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e l’ausilio della Polizia Locale Unione delle Terre d’Argine. Il dispositivo ha presidiato le vie del centro storico, i parchi pubblici, la stazione ferroviaria e luoghi di ritrovo come piscina comunale, centri sportivi e centro commerciale. Controlli estesi anche in zona San Marino e Cibeno.Sono stati effettuati 2 posti di controllo per il monitoraggio dei flussi veicolari, lungo le principali arterie cittadine. Complessivamente, nella giornata, sono state 109 le persone identificate, di cui 20 straniere. Controllati 19 veicoli e 2 esercizi pubblici e relativi avventori. Nella mattinata di domenica 25 giugno, invece, un cittadino straniero, identificato nell’ambito di precedente servizio di controllo del territorio, è stato accompagnato presso il CPR di Potenza. L’uomo, 33enne, era stato sottoposto a controllo di Polizia dalla Squadra Volante nel centro cittadino di Carpi e accompagnato presso il Commissariato di Polizia di Stato per l’identificazione, poiché sprovvisto di documenti. La sua posizione è stata quindi vagliata dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che ne ha accertato l’irregolare presenza sul territorio nazionale. Munito di provvedimento di espulsione del Prefetto e di trattenimento del Questore, lo straniero è stato accompagnato a Potenza, al CPR, per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine.