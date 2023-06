Concordia, ciclista morì dopo essere stato investito da due auto: patteggiano i conducenti

CONCORDIA – Nel gennaio 2022 era stato investito da due auto mentre percorreva in bicicletta via per San Possidonio, a Concordia: quattro mesi dopo, il ciclista 75enne era deceduto in ospedale. Ora i conducenti delle due auto hanno patteggiato la pena.

Riepiloghiamo i fatti : il ciclista 75enne era in sella alla propria bici a Concordia quando è stato urtato dalla prima auto. In seguito all’impatto con il veicolo, è caduto a terra: il conducente dell’auto, però, non si è fermato a prestare soccorso, ma si è allontanato in fretta dal luogo dell’incidente.

Mentre l’uomo era ancora a terra in seguito alla caduta, sul posto è sopraggiunta un’altra auto il cui conducente, pare anche a causa del sole basso che abbagliava la vista, non si è accorto dell’uomo a terra e lo ha travolto causandogli gravi ferite. Fermatosi a prestare soccorso, l’uomo ha avvertito il 118, giunto sul posto anche con l’elisoccorso, che trasportò l’uomo all’ospedale di Baggiovara. I danni causati dal doppio incidente erano, però, troppo gravi: il 75enne è, infatti, deceduto in ospedale quattro mesi dopo.

Ora, il conducente della prima auto, accusato di omicidio stradale e fuga, ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione, mentre il conducente della seconda auto, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato una pena di 8 mesi.

