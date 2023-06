Massa Finalese, esce di strada in moto: grave 70enne

FINALE EMILIA – Un grave incidente stradale è occorso nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno, a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia. Un motociclista 70enne è, infatti, uscito di strada in via Mirandola, per cause ancora in corso di accertamento (dalle prime ricostruzioni, pare che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nell’incidente, si ipotizzano un malore oppure un abbaglio causato dal sole), ed è stato sbalzato dal mezzo, finendo nel campo a lato della carreggiata.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia Locale di Finale Emilia, i soccorsi del 118, allertati dagli automobilisti che transitavano nella strada. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in Terapia intensiva in prognosi riservata.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: