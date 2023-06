“Omaggio a Maria Callas”, venerdì 30 giugno concerto a Mirandola

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - Nell’ambito della rassegna “Concerti per l’estate in città”, organizzata in collaborazione con AVIS Mirandola, il giorno 30 giugno alle ore 21.15 l’Associazione “Amici della Musica” APS di Mirandola presenta il concerto “Omaggio a Maria Callas”, in occasione del centesimo anniversario della nascita della grande artista. La serata sarà condotta da Marco Beghelli, professore ordinario di filologia musicale e drammaturgia musicale presso l’Università di Bologna, il quale accompagnerà il pubblico alla scoperta della donna, dell’interprete e della diva che fu Maria Callas.I suoi interventi saranno intervallati dal canto di due giovani soprani, Aida Pascu e Jiyoung Seu, allieve del grande soprano Raina Kabaivanska, con accompagnamento pianistico di Lucio Carpani. L’evento si terrà presso il parco della ex Cassa di Risparmio, in piazza Matteotti n°2, a Mirandola. Amici della Musica e AVIS Mirandola invitano pertanto il gentile pubblico a partecipare a questa importante serata musicale.