San Prospero, per la “Festa della Musica” l’auditorium Fregni ospita i “Whole Tone Trio”

SAN PROSPERO – In occasione della Festa della Musica, il Comune di San Prospero ospiterà presso il giardino dell’Auditorium Volmer Fregni un concerto dei Whole Tone Trio in compagnia di Noemi Tommasini. Lo spettacolo s’inserisce nell’ambito della rassegna “Stile Balneare”, ciclo di eventi organizzati dall’Associazione Nahìa e patrocinato dal Comune per rallegrare l’estate sanprosperese.

Il concerto dei Whole Tone Trio e di Noemi Tommasini, organizzato dal Comune di San Prospero, si intitolerà “Soul Experience” e sarà un omaggio ai grandi del soul internazionale e non solo.

Il gruppo nasce nel modenese come trio strumentale blues/funk, ma ormai da tempo collabora con la cantante Noemi Tommasini. Il quartetto propone un repertorio che spazia da Stevie Wonder a Amy Winehouse e Alicia Keys, ma esegue anche brani di celebri artisti italiani come Pino Daniele e Lucio Battisti, oltre ad alcuni pezzi originali dei Whole Tone Trio.

Il concerto si terrà ad ingresso libero e gratuito martedì 20 giugno alle 21.30 nel giardino dell’Auditorium Volmer Fregni, in via 1 Maggio 16/b, a San Prospero. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno dell’Auditorium.

