Serie di mini blackout a Nonantola: ispezioni sulla linea dopo le proteste sui social

NONANTOLA - Proteste sui social, in particolare nei gruppi Facebook cittadini, in seguito ad una serie di mini blackout che hanno interessato diverse zone di Nonantola negli ultimi giorni. Si va - a quanto è possibile comprendere dalle segnalazioni dei cittadini - da interruzioni della corrente che durano pochi secondi ad altre più lunghe che creano non poche difficoltà alla cittadinanza interessata. In particolare, i disagi riguardano naturalmente l'utilizzo di elettrodomestici come il frigorifero.Sul tema - riporta "Il Resto del Carlino" - è intervenuta anche la sindaca di Nonantola Federica Nannetti, che ha contattato il gestore E-distribuzione (Enel), ottenendo un incontro nei prossimi giorni, quando saranno disponibili le rilevazioni dei dati sul territorio di Nonantola in corso in questi giorni. Il gestore, infatti, ha annunciato che sono in corso ispezioni presso i propri impianti, sia lungo le linee che nelle cabine.