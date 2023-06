Sorbara, cedimento di un albero: modifiche alla viabilità in via Cristo e via per Solara

BOMPORTO - I Vigili del Fuoco sono al lavoro a Sorbara, frazione di Bomporto, a causa del cedimento di un grosso albero, che potrebbe compromettere la sicurezza della circolazione. A renderlo noto è la Polizia Locale dell'Unione Comuni del Sorbara, che rende noto alcune modifiche alla viabilità valide dalla mattinata fino alle ore 16 di oggi, 28 giugno. In particolare, a Sorbara, viabilità modificata nei seguenti tratti stradali: da via Cristo fino alla sua intersezione con via per Solara e da via per Solara fino alla sua intersezione con via Verdeta. La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara invita, pertanto, i cittadini a scegliere percorsi alternativi per i propri spostamenti.