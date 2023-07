Baby gang modenese rapina e aggredisce quattro giovani a Rimini

RIMINI, MODENA - Una rapina con annessa aggressione ai danni di tre giovanissimi è avvenuta nei giorni scorsi a Rimini. In particolare, riporta Rimini Today, nella serata dello scorso 24 giugno i tre giovani erano appena scesi dal treno che li aveva portati in Riviera, quando ad uno di loro è stata strappata la catenina che indossava da parte di uno sconosciuto. Il giovane ha provato a rincorrere l'autore del furto, seguito dagli amici, quando è stato fermato da altri tre ragazzi, complici del ladro, che, per garantire la fuga al compagno, hanno iniziato a spingerlo e colpirlo con pugni, gettandolo a terra. Poi i componenti della baby gang sono scappati in direzione Metromare.Sul posto è quindi intervenuta la Polizia di Stato che era riuscita immediatamente a rintracciare i componenti della banda. Il quartetto, composto da ragazzi stranieri, ma residenti nel modenese, è stato quindi arrestato e portato in Questura con l'accusa di rapina impropria pluriaggravata in concorso. Al termine delle rispettive udienze di convalida, per tutto il gruppo è stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di firma nella città di residenza.