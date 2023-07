Controlli della Polizia di Stato, tre sanzioni per possesso di hashish

MODENA - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 luglio, e fino a sera, la Polizia di Stato ha svolto controlli a Modena, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina. L’attività, coordinata dal Dirigente dell’UPGSP, si è avvalsa di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, di un’unità cinofila antidroga della Questura di Genova e due pattuglie della Polizia Locale. Il dispositivo ha presidiato i vari ingressi di accesso al parco Ducale e ha permesso di controllare tutte le persone presenti all’interno nonché quelle in transito nelle strade adiacenti.Sono state 34 le persone identificate, di cui 22 stranieri, tre dei quali sono stati sanzionati amministrativamente poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso totale pari a grammi 10. Inoltre, nella giornata del 5 luglio scorso è stato effettuato un servizio congiunto della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Ispettorato del lavoro di Modena che proceduto al controllo di alcuni esercizi pubblici e commerciali ubicati in zona Crocetta e Buon Pastore, in particolare in viale Crispi, via Nonantolana e in via Sassi. Riscontrate violazioni in merito al pagamento del canone televisivo, dell’impianto di videosorveglianza e dell’ubicazione delle macchinette VLT.