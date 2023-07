E’ morto l’imprenditore Guidalberto Guidi

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - E' morto all'età di 81 anni Guidalberto Guidi. "Un imprenditore modenese che ha ottenuto molti successi alla guida di Ducati Energia e che per anni è stato ai vertici nazionali di Confindustria". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Guidalberto Guidi, scomparso all’età di 81 anni, in un messaggio di cordoglio alla moglie Alessandra e alla figlia Federica, ministra dello Sviluppo economico tra il 2014 e il 2016.Fautore delle aggregazioni aziendali e delle esternalizzazioni della produzione, Guidi ha sempre sostenuto - continua la nota di cordoglio dell'Amministrazione comunale di Modena - la necessità di investire in Italia sulla formazione, sulla ricerca e sull’innovazione. Proprietario di Ducati Energia, dal 1996 è stato vicepresidente nazionale di Confindustria per dieci anni, ricoprendo anche l’incarico di presidente del “Sole 24 ore” e di associazioni di categoria come Anie (l'Associazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche), presidente dell' Ancma (l'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori). La figlia Federica ha ricoperto il ruolo di ministra dello Sviluppo economico nel governo Renzi.