Fermato in auto, nascondeva coltello nei pantaloni: denunciato 28enne

MARANELLO - Nel pomeriggio del 4 luglio, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Maranello, nel corso di un servizio preventivo, ha fermato in quella località Gorzano, un’autovettura sospetta, con a bordo due persone di 34 e 28 anni. Durante le procedure di identificazione, uno dei due fermati, il più giovane, appariva piuttosto teso e, sottoposto ad accurato controllo di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 15 cm., che occultava nelle tasche dei pantaloni.Il coltello, detenuto senza un giustificato motivo, è stato posto in sequestro. Il 28enne è stato, quindi, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.