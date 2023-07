Finale, tamponamento alle porte di Massa Finalese: auto nel fosso, ferito 73enne

FINALE EMILIA - Un incidente si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 7 luglio, sulla Statale 468, nel tratto di confine tra il comune di San Felice e quello di Finale Emilia, alle porte della frazione di Massa Finalese. Come riporta la "Gazzetta di Modena", un'auto che procedeva in direzione Massa, guidata da un uomo di 73 anni, è stata violentemente tamponata da un'altra vettura, finendo per ribaltarsi nel fossato adiacente alla carreggiata.Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato al tamponamento, nello scontro è rimasto ferito il 73enne alla guida dell'auto finita nel fosso, per estrarre il quale dalla vettura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'uomo è, quindi, stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Baggiovara, dove è tuttora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.