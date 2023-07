Incidente a Crevalcore, morto il 57enne Evo Garagnani di Bomporto

CREVALCORE, BOMPORTO - Un incidente dalle drammatiche conseguenze si è verificato nella serata di ieri, venerdì 7 luglio, a Crevalcore, all’altezza di un incrocio in via di Mezzo ponente. Nello scontro frontale tra una moto e un furgone ha, infatti, perso la vita il motociclista 57enne Evo Garagnani di Bomporto.L’impatto è stato molto violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso l'uomo alla guida del furgone, rimasto incastrato nel mezzo in seguito allo scontro. Anche il conducente del furgone ha avuto bisogno di cure ed è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato con ferite più lievi. Sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.