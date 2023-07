La squadra del Cu Mo.Re. vince il torneo di scacchi del Campionato Nazionale Universitario

Mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2023 si è svolta a San Severino Marche, in provincia di Macerata, la prima edizione del torneo di scacchi all'interno del Campionato Nazionale Universitario, organizzato dalla FederCUSI e dalla Federazione Scacchistica Italiana, con la collaborazione delle ASD locali “Barbara Carboni” e “Torre Smeducci”. Si sono date battaglia dieci squadre organizzate dai rispettivi CUS di otto università, in un torneo a squadre di quattro scacchiere, giocato su cinque turni con un tempo di riflessione fissato in 30 minuti con incremento di 30 secondi per mossa. La squadra vincente, che ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo nazionale, è stata il Cus MoRe, rappresentante il centro sportivo dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La formazione era composta da Francesco Ferraguti (studente di Ingegneria), Luca Ballotti (Informatica, capitano), Luca Tazzioli (Matematica), tutti in forza all’ASD “Club 64” di Modena, e Lara Scagliarini (Ingegneria), dell’”Arrocco Chess Club” di Roma. La squadra del Cus MoRe ha dominato il torneo, vincendo tutte e cinque le partite e ottenendo un punteggio perfetto di 10 punti squadra su 10 e 18.5 punti individuali su 20 (sono state concesse solo tre patte agli avversari). Modena - Reggio Emilia ha beneficiato non solo del favore del pronostico, ma anche dell'ottima forma dei propri giocatori, che hanno occupato tutte e quattro le prime posizioni nelle classifiche per scacchiera.Da sottolineare il sostegno significativo del CUS Modenese / Reggiano, che ha investito molto per il successo della squadra, offrendo supporto in ogni modo possibile agli atleti. Questo impegno è stato premiato non solo nel torneo di scacchi, ma anche nella pallavolo maschile (con la conferma della vittoria dell'anno precedente), nel taekwondo e in quattro discipline dell'atletica. Ecco i risultati dei singoli turni della squadra del CUS MoRe nel torneo di scacchi: ● Primo turno: CUS MoRe - CUS Venezia (4-0) ● Secondo turno: CUS Foggia - CUS MoRe (0-4) ● Terzo turno: CUS MoRe - CUS Ancona 2 (3-1) ● Quarto turno: CUS MoRe - CUS Ancona 1 (4-0) ● Quinto turno: CUS Camerino 1 - CUS MoRe (0.5-3.5)