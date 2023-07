Lanciava cartelli stradali in mezzo alla carreggiata, arrestato 35enne: doveva essere ai domiciliari

MODENA - Nella serata di mercoledì 5 luglio, intorno alle 19.10, alla Sala Operativa della Polizia di Stato di Modena sono pervenute segnalazioni circa la presenza, in via Emilia Ovest all'altezza dell'intersezione con largo Marco Biagi, di un uomo che, ponendosi al centro della carreggiata, lanciava cartelli stradali all’indirizzo degli utenti della strada. Gli operatori della Squadra Volante intervenuti hanno tratto in arresto il responsabile, un cittadino extracomunitario di 35 anni, per evasione, essendo lo stesso già ristretto agli arresti domiciliari come misura alternativa per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.All’arrestato, giudicato in direttissima nella mattinata odierna dall’autorità giudiziaria, sono stati revocati gli arresti domiciliari e l'uomo è stato condotto in carcere.