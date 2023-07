Mirandola, domenica 9 luglio torna il Mercatino degli hobbisti

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Punto di riferimento per tanti appassionati, semplici curiosi, e più in generale per i cittadini mirandolesi, al mercatino partecipano operatori "hobbisti" (dotati di apposito tesserino) ed ambulanti. L’area nella quale si svolge la manifestazione, è quella storicamente dedicata, sita in piazza Costituente e nelle vie limitrofe.

MIRANDOLA - Il mercatino storico degli hobbisti è l’appuntamento più atteso dai collezionisti, organizzato ogni seconda domenica del mese in piazza Costituente a Mirandola. Per quanto concerne il mese di luglio, l’appuntamento è per domani, domenica 9 luglio, dalle prime ore della mattina sino al pomeriggio inoltrato.