Nuova strategia per individuare il rischio di trasformazione in leucemia acuta in pazienti con mielofibrosi

Il gruppo di ricerca della prof.ssa Rossella Manfredini, responsabile del programma di Genomica e Trascrittomica del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” di Unimore, in collaborazione con i gruppi del prof. Alessandro Vannucchi dell’Università di Firenze e del prof. Matteo della Porta dell'Università Humanitas di Milano, porta alla luce una nuova scoperta sulle alterazioni molecolari che colpiscono le cellule staminali emopoietiche e causano l’evoluzione di neoplasie del sangue croniche a leucemia acuta. Lo studio, sostenuto da Fondazione AIRC e pubblicato su American Journal of Hematology, permette di classificare i pazienti ad alto rischio di trasformazione leucemica e di conseguenza di prevedere prognosi più accurate ed interventi terapeutici mirati.

La mielofibrosi è un tumore del sangue per le quali non esiste una cura definitiva. Attraverso l’impiego di nuove tecnologie a singola cellula, che analizzano nel loro insieme il genoma, il trascrittoma e l’accessibilità cromatinica, è oggi possibile studiare i meccanismi di trasformazione leucemica in modo dettagliato, identificando pertanto nuovi potenziali bersagli terapeutici.

La ricerca, una delle prime a livello mondiale su questo argomento, è stata sostenuta da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione con il gruppo del prof. Alessandro Vannucchi dell’Università di Firenze e del prof Matteo Della Porta di Humanitas University. Lo studio ha analizzato a livello di singola cellula nelle cellule staminali di mielofibrosi le alterazioni che portano la trasformazione di questa malattia cronica in leucemia acuta, la più frequente causa di morte per questa patologia, in quanto non risponde ai trattamenti terapeutici convenzionali.