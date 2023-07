Predoni delle auto in azione a Concordia, razziata una Bmw

CONCORDIA - Predoni delle auto di nuovo in azione nella Bassa modenese e, in particolare, a Concordia. Vittima della "razzia" dei malviventi, questa volta, è stata la Bmw di un imprenditore concordiese, posteggiata in via Roveda. Durante la notte tra mercoledì e giovedì, come riporta "Il Resto del Carlino", l'auto è stata cannibalizzata da una banda specializzata in questo tipo di furti, che ha asportato dalla vettura le quattro ruote, il cruscotto, la plancia con tutta la strumentazione digitale, i fanali e i paraurti, per un valore ipotizzato dal proprietario, di oltre 17mila euro. Il tutto, senza fare suonare l'allarme, silenziato, e rompendo un finestrino per impossessarsi di alcune componenti interne.