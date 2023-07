San Felice, scippo sugli spalti durante una partita di calcetto: spettatori inseguono il ladro

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE SUL PANARO - Momenti di tensione durante una partita di calcetto amatoriale, svoltasi a San Felice nella serata di lunedì 3 luglio. Come riporta la "Gazzetta di Modena", infatti, mentre si stava svolgendo la gara, sugli spalti una donna è stata vittima dello scippo della borsetta da parte di un giovane, che poi ha provato ad allontanarsi in tutta fretta.Le urla della donna hanno, però, attirato l'attenzione di chi si trovava vicino a lei sugli spalti, che ha così provato ad inseguire il ladro per recuperare la borsetta rubata. Il ladro era atteso da un complice a bordo di un'auto, ma uno dei giovani al suo inseguimento è riuscito a bloccarlo impedendo all'auto di partire. La borsetta è stata così riconsegnata alla vittima dello scippo, la quale, però, alla vista dell'autore del furto avrebbe dato il via ad una zuffa, che avrebbe visto coinvolti diversi presenti, per sedare la quale è stato necessario l'intervento di alcune pattuglie dei Carabinieri.