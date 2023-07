San Prospero, al via la nuova edizione di “Giochi senza frontiere”

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Invitiamo tutti i cittadini di San Prospero e dei territori limitrofi ad assistere a questo bellissimo evento – commenta il vicesindaco di San Prospero, Matteo Borghi – Si tratta di un’iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi e che quest’anno vede la partecipazione di ben 20 squadre provenienti dal territorio della provincia di Modena e anche da fuori. Un sincero ringraziamento al Circolo Anspi di San Pietro in Elda e alla Pro Loco che si sono impegnati per organizzare questa manifestazione, che ci auguriamo possa emozionare e divertire chi vi assisterà”.

SAN PROSPERO - Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio, presso il campo sportivo “Seidenari” (via San Geminiano, San Prospero) si terrà la quattordicesima edizione di “Giochi senza frontiere”, manifestazione che quest’anno conta 20 squadre iscritte. Venerdì 7 luglio alle ore 21.00 giocheranno le prime dieci squadre, mentre le restanti si affronteranno domenica 9 luglio, sempre alle ore 21.00. La finale si disputerà lunedì 10 luglio alle 21.00 tra le 12 squadre che avranno superato le semifinali. Sono previsti premi per i primi tre classificati, un premio per il migliore travestimento ed un premio speciale per la squadra più giovane. La finale sarà presentata da Enrico Gualdi e Sandro Damura de “La Strana Coppia” di Radio Bruno.Sabato 8 luglio alle 18.30 si terranno i giochi per bambini dai sei ai 12 anni. Tutte le sere saranno presenti stand gastronomici. La manifestazione è organizzata dal Circolo Anspi di San Pietro in Elda con la collaborazione della Pro Loco di San Prospero e il patrocinio del Comune di San Prospero.