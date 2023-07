Soliera, domenica 9 luglio Arti Vive Festival al gran finale con Colombre e Generic Animal

SOLIERA - Domenica 9 luglio a Soliera serata conclusiva a ingresso gratuito per la 16ª edizione di Arti Vive Festival. Sul grande palco allestito in piazza Lusvardi, a partire dalle 21, si esibiranno, ma il programma prenderà avvio già alle 19 con la performance site-specific in centro storico di “The innocents”, il progetto diche esce dalle stanze della Castello Campori per sviluppare en plein air. Alle 19.30, in piazza Sassi le esibizioni di: entrambi i progetti vengono presentati da Solido, la rete di festival musicali dell’Emilia-Romagna. Alle 21.30, in piazzetta don Ugo Sitti, lo spettacolo di stand up comedy di: “Come essere tristi e vivere felici”. A partire dalle 18 per le vie del centro storico di Soliera anche locon stand e truck di prodotti tipici, mercatini handmade, la musica di RadioAntenna1 e dalle 20 alle 23 l’area bimbi all’interno del cortile del Castello Campori con laboratori a cura della Ludoteca Ludò.è Giovanni Imparato. Come il mostro marino del racconto di Buzzati, da cui prende il nome, affiora dall’acqua pubblicando nel 2017 l’album “Pulviscolo”. Il disco, preceduto dal singolo “Blatte”, arricchito dal prezioso featuring di Iosonouncane, ha ottenuto attenzione e consensi da pubblico e critica, ed è stato candidato nella cinquina del Premio Tenco come miglior opera prima. “Realismo magico in Adriatico” è il suo ultimo album uscito il 31 marzo: un disco in bilico tra la realtà e l’immaginazione, tra la vita e il sogno.è lo pseudonimo e progetto solista di Luca Galizia. Un nome nato da un disegnino di un animaletto che ha fatto qualche anno fa. Luca è del 1995 e fa musica da un po’ di tempo. Suona la chitarra, scrive cose, canta. Vive a Milano, viene dalla provincia di Varese.Glisono un duo nato per la voglia di rivivere in pieno gli anni ottanta. Hanno partecipato lo scorso anno alla prima edizione di “Music Is the best” vincendo il primo premio Rock It, con il loro pezzo “80 fatica”, mixato da Bombonella Davide e prodotto da Borgatti Lorenzo.è un cantautore di Cesena che trasmette emozioni e verità celate. Nel 2023 ha pubblicato il singolo “Quanto vuoi star bene?”, prodotto insieme a Filippo Cornaglia (al suo attivo dischi di Niccolò Fabi, Andrea Lazlo de Simone e Bianco) e Andrea de Carlo., nome d’arte di Ceccotti Marco, è un ragioniere non praticante, attore, comedian, burattinaio, ma principalmente autore. Il suo è uno spettacolo di genere comico tutto sommato. Un punto di incontro tra stand-up, puppet, sketch, cabaret e poesia, l’alto e il basso, il medio e il medio. Il Collettivo Nano Egidio da lui fondato è un gruppo cult della scena comica romana e italiana, isole escluse.