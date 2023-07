Varchi e videosorveglianza, Mirandola ottiene finanziamento di 72mila euro dal Ministero degli Interni

“Il valore progettuale e qualitativo del circuito di varchi e videosorveglianza pensato per Mirandola ha confermato tutto il suo potenziale rientrando nei 478 progetti oggetto di finanziamento, posizionandosi al 70° posto sulle 2000 richieste pervenute e affermandosi al primo posto assoluto considerando le domande pervenute nel perimetro della Provincia di Modena – ha commentato con orgoglio e soddisfazione l’assessore Lodi – Questa lieta notizia ci da ulteriore conferma della bontà delle scelte prese dall’Amministrazione in materia di prevenzione e sicurezza del nostro territorio. Perchè una città sicura, significa una comunità più libera di fruire dei propri spazi e del proprio territorio”.

MIRANDOLA -incassa il finanziamento del progetto di varchi e videosorveglianza, accedendo al fondo dipredisposto dal Ministero dell’Interno e rivolto ai progetti comunali destinati al rafforzamento della sicurezza urbana. Il Comune di Mirandola, posizionandosi al(primo nella Provincia di Modena) sullepervenute, è rientrato nella graduatoria deioggetto di finanziamento, come predisposto dal. Per completare la presentazione dei progetti - informa il Comune di Mirandola - è stato preventivamente sottoscritto un “patto per sicurezza” con la Prefettura competente, ottenuta l’approvazione della proposta progettuale da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con contestuale impegno – da parte del Comune richiedente - di iscrivere in bilancio le somme necessarie per la manutenzione dei futuri impianti di videosorveglianza e il non aver beneficiato di questa tipologia finanziamento nelle tre procedure precedenti.Mirandola, nello specifico, accede ad un co-finanziamento pari adi risorse.