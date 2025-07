36enne sbatte la testa e muore dopo essersi tuffato nei pressi delle cascate del Dardagna

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FANANO - Un uomo di 36 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel torrente Dardagna, a Fanano, sull'Appennino modenese. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe battuto la testa contro un sasso o una pietra tuffandosi probabilmente in un punto in cui l'acqua era troppo bassa per attutire l'impatto. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento sul posto dei soccorsi del 118, con elicottero e ambulanza, su segnalazione di altre persone presenti sul luogo, che hanno notato il corpo in acqua. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato al recupero del corpo, e i Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

