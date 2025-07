Terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a San Felice

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Terremoto di magnitudo 3.6 alle ore 9.43 della mattina di oggi, mercoledì 9 luglio, con epicentro 5 km a Nord Est rispetto a San Felice sul Panaro. La scossa, rilevata - come riporta l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ad una profondità di 10 km, è stata avvertita in diversi comuni della Bassa modenese e della provincia e anche a Modena. In particolare a San Felice diverse persone sono uscite in strada.

Per il momento non vengono segnalati danni a persone o cose, ma in diversi comuni le rispettive amministrazioni hanno avviato il monitoraggio sull'accaduto.

