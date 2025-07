4x4Fest 2025, appuntamento a CarraraFiere dal 10 al 12 ottobre

(Adnkronos) - E' confermato dal 10 al 12 ottobre prossimi l'appuntamento con il prossimo 4×4 Fest, 21° Salone Internazionale Off-Road e Outdoor, l'evento dedicato agli appassionati del fuoristrada e della vita all’aria aperta ambientato in una location decisamente unica, tra il mare della costa tirrenica e le cave di marmo bianco più famose al mondo. L'evento - punto di riferimento in Italia (con respiro europeo) per il mondo off-road - si svolgerà ancora nel complesso fieristico di CarraraFiere con una nuova disposizione dei padiglioni, un nuovo layout della pista interna e nuovi percorsi per i Tour nelle Cave di Marmo e nel Centro Storico di Carrara, oltre alla pista esterna e alla spiaggia. Area campeggio “modello Africa” nell’Area Sarzana. 4x4Fest offrirà anche in questa edizione una full immersion di tre giorni, dagli stand con i principali marchi e le ultime proposte del settore al serrato programma di eventi, con la possibilità di fare esperienze uniche in esterna su diversi tipi di tracciati: in pista, in spiaggia e nei bacini marmiferi. All'interno del complesso fieristico l'area espositiva del 4x4Fest 2025 avrà una nuova disposizione divisa per aree tematiche: Overlanding, Accessori, Auto, Speciali auto, Moto, Quad, Outdoor, Camper, Associazioni, Usato e altro ancora. In agenda anche momenti di festa e condivisione con gli incontri nell’area 4x4 Cafè (Share your Experience). In esterna gli eventi più classici e ambiti per gli appassionati del fuoristrada: Sand Emotion (l’unico evento in Italia che consente di guidare il proprio veicolo off-road in spiaggia), Beach Fun, Tour Cave e Pista Sarzana, l'area test del Sarzana Fuoristrada con vari livelli di difficoltà e aree campeggio. Anche per le moto e i quad spazi ed eventi dedicati, rigorosamente off-road, con percorsi avventurosi tra paesaggi mozzafiato, sterrati panoramici e tratti tecnici immersi nella natura. [email protected] (Web Info)