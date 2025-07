Aimag-Hera, Fondazione CR Carpi e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola: “Ora poderoso piano industriale”

MIRANDOLA, CARPI - Attraverso una nota stampa congiunta, Fondazione CR Carpi e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola intervengono sulla questione Hera-Aimag:

“La Fondazione CR Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola seguono da anni, con costante e particolare attenzione, l’evoluzione del percorso di riassetto gestionale di Aimag, unitamente alle dinamiche a esso legate, manifestando nelle sedi opportune le proprie considerazioni e la preoccupazione per le criticità che, nel tempo, si sono evidenziate. In questo contesto, le Fondazioni di Carpi e Mirandola ritengono che il recente accordo, raggiunto dai Comuni soci ed Hera in merito al riassetto societario e alla nuova governance di Aimag, rappresenti un passaggio che non possa prescindere dall’adozione di un poderoso piano industriale capace di garantire slancio, continuità e sostenibilità alle attività e ai servizi offerti dall’azienda, in coerenza con le aspettative delle comunità locali e con i principi di equilibrio economico, sociale e ambientale.