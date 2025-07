Alfa Romeo, la Junior ‘corre’ e nel primo semestre le vendite crescono del 20%

(Adnkronos) - Alfa Romeo ha messo a segno nel primo semestre una crescita a livello globale del 20% annuo, con un trend positivo in tutti i principali mercati internazionali. "Un risultato - spiega il brand in una nota - che riflette il successo di una gamma completa impreziosita dalla nuova compatta Junior che è stata accolta con grande entusiasmo": il suv compatto lanciato nel 2024 infatti è disponibile in 38 Paesi ed ha già superato i 45.000 ordini, di cui il 17% rappresentato dalla configurazione full electric. Sul fronte macroregioni l'Europa mostra risultati in notevole espansione, con un +33,3% di immatricolazioni e andamenti molto positivi in mercati chiave come Francia (+51%), Regno Unito (+50%), Italia (+35%) fino al +200% nei Paesi Bassi. La regione Medio Oriente & Africa registra un +34%, segnale di un consolidamento progressivo nella regione. Anche in Sud America Alfa Romeo segna una forte accelerazione, con un incremento del 63% rispetto al primo semestre del 2024, a conferma del crescente interesse per i modelli del marchio in un’area ad alto potenziale. In Nord America, invece, le immatricolazioni registrano una flessione in un contesto in evoluzione che il brand sta affrontando con una strategia mirata e una visione proattiva, orientata a intercettare nuove opportunità di crescita. Ma Alfa guarda anche alla regione India–Asia Pacifico che vive una fase di rilancio, con Junior già presentata in Giappone e in arrivo in Australia mentre il marchio si prepara a sbarcare in Malesia, Taiwan e Singapore. Commentando i risultati Santo Ficili, CEO Alfa Romeo, osserva come "il 115° anniversario di Alfa Romeo non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per celebrare l’essenza più autentica del marchio. I primi sei mesi dell’anno segnano una crescita omogenea, frutto di un progetto solido e di un’offerta commerciale completa. Il focus è anche sul futuro, che presto condivideremo attraverso una nuova visione del marchio, frutto del lavoro appassionato di un team straordinario. Vogliamo cogliere nuove opportunità e affrontare con determinazione le sfide di uno scenario globale in continua evoluzione". [email protected] (Web Info)