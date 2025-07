Aumento di capitale per Tennis Carpi Spa, proprietaria del complesso dello Sporting Club

CARPI - Nota stampa da parte di Tennis Carpi S.p.a., proprietaria del complesso dello Sporting Club:

"Con la pubblicazione presso la C.C.I.A.A. di Modena dell’offerta per la sottoscrizione delle nuove azioni emesse dalla Tennis Carpi S.p.a., è iniziata la fase esecutiva dell’operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall'assemblea straordinaria svoltasi il giorno 16.06.2025. Con estremo piacere si è riscontrata la notevole partecipazione di soci, in presenza e/o per delega, i quali, dimostrando grande interesse per il programmato sviluppo della Società sia dal punto di vista delle strutture e del patrimonio immobiliare che dell’allargamento della Compagine Sociale, nonché estrema coesione, hanno approvato, CON VOTO UNANIME, le proposte all'Ordine del giorno e, in particolare, l'operazione di aumento del Capitale Sociale, che costituisce un’altra importante iniziativa promossa da questo Consiglio di Amministrazione della Tennis Carpi S.p.a., unitamente alla proroga della scadenza del rapporto sociale al 31-12-2080.

In questo modo, durante il primo periodo in cui si svilupperà l’operazione, i vecchi Azionisti che non detengono il pacchetto minimo di n. 105 azioni, esercitando il diritto di opzione e/o di prelazione loro spettante, potranno adeguare la propria posizione, versando il più sopra richiamato corrispettivo di Euro 52,00 per ogni nuova azione che sottoscriveranno. Al termine del primo periodo, il C.d.A., come prospettato nel corso dell'Assemblea, avvierà un'operazione volta al collocamento delle nuove azioni presso i Soci Annuali della Associazione affittuaria Sporting Club A.S.D. a R.L. che da più lungo tempo frequentano il Circolo, così da ampliare la Compagine degli Azionisti(Senza con questo voler compiere una sollecitazione al pubblico degli investimenti e/o un appello al pubblico risparmio, promuovendo la vendita o la sottoscrizione di prodotti finanziari presso un vasto pubblico, considerato che l’operazione resta affatto circoscritta, anche per la limitata entità delle nuove azioni disponibili per i potenziali sottoscrittori).

Appare di tutta evidenza che il C.d.A. ha inteso premiare i Sottoscrittori che aderiranno alla prima fase dell’Operazione fissando un prezzo di emissione (€52,00) assolutamente favorevole, poiché di pochissimo superiore al valore nominale di ciascuna azione, salvo riservarsi, allo scadere del corrente Esercizio 2025, di aumentare il prezzo di emissione per un importo significativo. Chiaramente, va considerato che l'operazione di aumento del Capitale, ha lo scopo di reperire gli strumenti finanziari necessari per proseguire la politica volta a valorizzare e rendere maggiormente attrattivo il complesso immobiliare corredato dagli impianti sportivi di proprietà".