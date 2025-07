Bomporto, soddisfazione per Modena Capitale del volontariato 2026

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

BOMPORTO - La notizia della nomina di Modena a Capitale italiana del Volontariato per il 2026 ha suscitato grande soddisfazione anche nel territorio bomportese. Un riconoscimento prestigioso, conferito da CSVnet insieme al Forum Nazionale del Terzo Settore e Caritas Italiana e con la collaborazione dell’Associazione dei Comuni Italiani, che valorizza la cultura della solidarietà e l’impegno diffuso su scala provinciale.

Anche Bomporto ha contribuito in maniera significativa a questo risultato. Sono ben 37 le associazioni iscritte all’Albo comunale, attive nei tre centri di Bomporto, Sorbara e Solara. A queste si aggiungono i volontari iscritti singolarmente all’Albo comunale e quelli coinvolti nel Gruppo di Protezione Civile. Una rete estesa che supera le 700 persone, impegnate quotidianamente in ambiti fondamentali come cultura, sociale, ambiente, protezione civile e sport.

La vicesindaca e assessora all'Associazionismo e Sport, Ilaria Malavasi, commenta il risultato con gratitudine: “Questo riconoscimento è anche merito di chi, nei nostri paesi, ogni giorno si dedica con passione e generosità alla comunità. A nome dell’Amministrazione rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari di Bomporto, Sorbara e Solara. Il loro impegno, silenzioso ma fondamentale, è il cuore pulsante di un territorio che sa fare rete, accogliere e prendersi cura. A loro va la nostra stima più profonda".

Il riconoscimento nazionale rappresenta un’occasione importante per far conoscere il valore umano e sociale che caratterizza questo territorio. Ed è anche la conferma di come il volontariato, insieme al Terzo Settore, costituisca una risorsa imprescindibile per l’intera comunità.

LEGGI ANCHE: