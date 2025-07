Calcio, apre la campagna abbonamenti 2025/26 dell’AC Carpi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Si chiama “Fino alla fine avanti Carpi” — riecheggiando uno dei cori più accesi che si levano dalla curva Bertesi-Siligardi — la campagna abbonamenti 2025-2026 del Carpi, presentata venerdì 11 luglio alla stampa allo stadio Cabassi.

L’immagine impressa sulle tessere è un campo da calcio tracciato in piazza Martiri, avvolto da un abbraccio di fumogeni biancorossi: una visione da sogno che coniuga appartenenza, territorio e passione.

Come si legge sulla pagina Facebook della squadra, l’abbonamento prevede l’inserimento di n.18 partite di “stagione regolare”. Sono escluse: n.1 partita di regular season (Giornata Biancorossa), tutte le gare di Coppa Italia Serie C Sky Wifi ed eventuali partite di Post Season (Play Off e Play Out).

I prezzi subiscono un lieve ritocco verso l’alto rispetto alla scorsa stagione, ma restano decisamente vantaggiosi rispetto al costo del singolo biglietto, specie per chi saprà cogliere la finestra promozionale dal 14 al 19 luglio: in quei giorni sarà riconosciuto un ulteriore sconto agli abbonati. I prezzi: Curva Bertesi-Siligardi € 150 (€ 130 dal 14 al 19 luglio); Tribune Azzurra e Biancorossa € 360 (€ 320); Tribuna centrale € 500 (€ 480).

I prezzi per singola partita saranno di € 15 per la curva, € 25 per la le tribune Azzurra e Biancorossa, € 40 per la Tribuna centrale e € 20 per i Distinti (nelle occasioni in cui saranno aperti).

Previsti biglietti ridotti per over 65, donne, disabili e Under 18.

Gli Under 14 possono entrare gratuitamente.

