Carpi, palestra Vezzelli: al via la manutenzione straordinaria

CARPI - È stato approvato in questi giorni dalla Giunta Comunale, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della palestra “Gianni Vezzelli” di via Don Minzoni, a Carpi. Un intervento dal valore complessivo di 116.000 euro, interamente finanziato con risorse comunali, che prevede il rifacimento completo degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, oltre a opere edili di supporto e adeguamento. L’immobile, oggi in uso all’associazione sportiva Velosport, si trova all’interno del complesso storico dell’ex Foro Boario, tutelato dalla Soprintendenza. Il progetto prevede anche interventi di mitigazione visiva e acustica delle nuove installazioni impiantistiche, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio.

L’approvazione del progetto rappresenta un tassello del più ampio piano da 300.000 euro che l’Amministrazione comunale ha avviato nel 2025 per migliorare l’impiantistica sportiva indoor e outdoor. Nel primo semestre dell’anno sono stati investiti 139.550 euro, mentre nella seconda metà del 2025 sono previsti interventi per ulteriori 160.450 euro, con opere al campo da rugby, la sostituzione della recinzione in alcuni da calcio e nuovi corpi illuminanti sul campo da calcio di Gargallo. L’avvio dei lavori è previsto per le prossime settimane e la loro conclusione è stimata entro l’autunno.

“Con questo progetto, interveniamo su un luogo dove si pratica sport che è ricco di storia per la nostra città, migliorandone l’efficienza energetica e la funzionalità - afferma la vicesindaca e assessora allo sport Mariella Lugli - È parte di un piano più ampio di manutenzione e rilancio dell’impiantistica sportiva comunale, che vuole garantire strutture sempre più accessibili, sicure e fruibili per tutte e tutti. Lo sport di base, che si pratica in questi luoghi, è una leva fondamentale di coesione, benessere e comunità”.

