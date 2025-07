Carpi, il centro storico riconosciuto come hub urbano

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Il centro storico di Carpi è ufficialmente uno degli hub urbani riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna. La certificazione è arrivata con la determinazione dirigenziale n. 13724 nell’ambito della Legge Regionale 12/2023 che promuove lo sviluppo dell’economia urbana e la qualificazione delle reti commerciali. Un risultato che conferma la validità del percorso costruito negli ultimi mesi dal Comune di Carpi insieme alle associazioni di categoria Confesercenti, Ascom Confcommercio, CNA, Lapam Confartigianato, e alle realtà locali come CarpiLab e Forum 1344 I mercati di Carpi, con la firma dell’accordo di partenariato pubblico-privato avvenuta a marzo.

“Siamo molto soddisfatti" afferma l’assessora al Commercio e Promozione della città, Paola Poletti "perché questo riconoscimento dà valore al lavoro fatto in questi mesi insieme a tutte le realtà cittadine che si occupano di commercio, servizi e promozione che ringrazio. Con questo accreditamento regionale, dal 2026 potremo ottenere risorse che ci permetteranno di rafforzare il tessuto economico locale, valorizzare i nostri spazi pubblici, migliorare la vivibilità e l’attrattività del centro storico. In autunno lavoreremo sui nostri bandi.” Tra le diverse proposte, per esempio, incentivi per l'avvio di nuove attività economiche, favorendo la riapertura di negozi sfitti, o l'installazione di temporary shop per attività che vogliano verificare la valenza del loro progetto commerciale nel perimetro dell'Hub.