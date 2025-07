Carpi, tangenziale Losi e via Cattani: accesi i semafori che regolano gli attraversamenti ciclo-pedonali

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Sono in funzione da oggi, giovedì 17 luglio, a Carpi, i semafori che regolano i nuovi attraversamenti sulla tangenziale Bruno Losi e su via Cattani.

La messa in funzione dei semafori è l’atto conclusivo del progetto, finanziato con risorse del Pnrr, nell’ambito del quale è stato realizzato il percorso ciclopedonale protetto di 280 m, separato fisicamente dal traffico delle auto, che parte da via Belgrado e si sviluppa lungo via Cattani e la tangenziale, collegandosi sul lato est con via Londra e via Parigi e sul lato ovest con la pista già esistente nei pressi di stradello Morto, per una lunghezza di circa 3,4 km.

La pavimentazione del percorso è stata realizzata in cemento drenante per garantire il veloce assorbimento delle acque meteoriche, inoltre è “atermico”, cioè non accumula e non propaga calore. Gli attraversamenti ciclabili e pedonali, serviti dai nuovi impianti semaforici, sono sulla tangenziale, all’altezza di via Eraclito e di via Londra, e su via Cattani all’altezza di via Nilde Iotti. I semafori sono a chiamata, funzionano h24 e l'attraversamento è illuminato di notte. La tempistica è oggetto di monitoraggio nei primi giorni di funzionamento, per verificare l’eventuale necessità di calibrazione.

Gli attraversamenti, oltre a garantire una maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti, hanno l’obiettivo di aumentare la connessione tra le zone residenziali e tra il centro abitato e le aree commerciali.

